مصر... نائبة تطالب برفع عقوبة ضرب الزوجة إلى السجن 5 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت النائبة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنها أعادت تقديم مشروع القانون أملا في مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

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وقالت سلامة التي تقدمت بنفس الاقتراح، في مطلع العام الحالي، إنها تفتخر بالرجال ولا تسعى إلى حبسهم، وأن الهدف من التعديلات هو الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة.

ولفتت إلى أن غالبية حالات الطلاق تعود إلى ضرب الزوجات، لاسيما وأن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى، على حد وصفها.

وأوضحت أن التعديلات التي تقدمت بها تهدف لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى في العقوبة.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات لا ينص على تجريم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، موضحة أنه تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات ترفع العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصا أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.

وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في حالة التربص أو الاستعانة بآخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، بحسب النائبة.