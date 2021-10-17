موقف إنساني للرئيس السيسي مع شيخ أزهري شهير... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحرص السيسي على التوجه إلى عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي كان يجلس على كرسي متحرك، ودار حديث بينهما اتسم بالودية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التحية إلى الدكتور أحمد عمر هاشم، في بداية كلمته التي ألقاها في احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بذكرى المولد النبوي.

وشدد الرئيس المصري في كلمته أنه "ماض مع الشعب المصري بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطنهم الغالي مصر".

كما أكد السيسي أن "بناء وعي الأمة بناء صحيحا هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة الأفكار الهدامة".

وشهدت احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف كلمة ألقاها شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، دعا في ختامها للرئيس المصري بأن "يمنحه الله تعالى المزيد من العزم والقوة وأن يحقق على أيديه آمال البلاد والعباد أن يحفظه لمصر وأن يحفظ مصر به".

وأهدى شيخ الأزهر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إلقاء كلمته نسخة من مصحف الأزهر.

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