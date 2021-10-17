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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي أكثر من 4 آلاف سيارة «مازدا CX-9».. وتكشف عن نوع الخلل بها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، عبر مركز الاتصال الموحد، عن استدعاء 4.433 مركبة مازدا موديل “CX-9” لعام 2020- 2021.
وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء يرجع لوجود خلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.
ودعت التجارة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلالRecalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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