شركة إم في أجوستا تطلق الموديل الخاص Brutale 1000 RR Nürburgring

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة إم في أجوستا الموديل الخاص Brutale 1000 RR Nürburgring المخصص لحلبات السباق بسعر يبدأ من 39 ألفا و900 يورو.



وأوضحت الشركة الإيطالية أن الموديل الخاص يقتصر إنتاجه على 150 نسخة فقط.

ويتميز من خلال الطلاء الخاص بثلاثة ألوان ومجموعة العادم المصنوعة من التيتانيوم وغطاء من ألياف الكربون، فضلا عن شارة برقم الانتاج.

وتقف الدراجة على عجلات من ألياف الكربون، مع التجهيز بوحدة ABS جديدة، وعناصر نبض فائقة من شركة أولينز، بالإضافة إلى شاشة TFT ملونة جديدة في قمرة القيادة.

وتعتمد الدراجة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة لتر واحد وبقوة 208 أحصنة.