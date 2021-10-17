التعليم المصرية تعلن ضوابط العمل التطوعي في المدارس

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت بوابة أخبار اليوم، صباح اليوم الأحد، أن ضوابط وزارة التعليم المصرية الخاصة بسد العجز في أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الحالي، تأتي في سياق جهود الوزارة لتحقيق عام دراسي منضبط في مدارس الجمهورية.

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وتتمثل ضوابط وزارة التعليم، في النقاط التالي:

1- تقديم طلب العمل بنظام الحصة إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها المتطوع، بهدف بحث مدى جواز العمل بنظام التطوع من عدمه، بدعوى العمل على حصر العجز بكل مادة على مستوى تلك المديرية التعليمية.

2- التأكيد على أن نظام العمل بالمدارس المصرية سيكون بنظام التطوع أو العمل المجاني خلال العام الدراسي، بشرط أن يكون المتقدم أو المتطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية المصرية، وويكون العمل بتكليف من خلال مشرف المادة.

3- يتقدم المتطوع إلى مدارس لا يوجد بها طلاب لهم صلة قرابة به، حتى الدرجة الثانية، على أن تكون الأولوية في هذا العمل التطوعي بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية.

4- عدم اشتراك المتطوع في أعمال الامتحانات أو المراقبة، ويتم الاستعانة بهذا المتطوع من بداية العام الدراسي، وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة فحسب.

ويشار إلى أن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن وزارته في حاجة إلى متطوعين للعمل كأعضاء هيئة تدريس في المدارس المصرية، على أن يحصل المعلم أو المتطوع على ما يقارب 2000 جنيه شهريا، ومن المفترض أن يطلب من المتطوع تقديم 24 حصة أسبوعيا.

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