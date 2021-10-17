شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عصا ذكية لمساعدة المكفوفين وسعرها مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ابتكر باحثون أميركيون عصا ذكية تساعد المكفوفين، يؤكدون أنها ستشكل نقلة نوعية في مساعدة هؤلاء، أثناء السير في الشوارع.

ويقول باحثون في جامعة ستانفورد إنهم استعاروا التقنية المستخدمة في السيارات الذاتية القيادة، يمكنها تحديد المعيقات في البيئة المحيطة للكفيف وتنبيهه بشأن، وفوق ذلك دفعه بعيدا عنها إلى مكان آمن، بحسب سكاي نيوز نقلاً عن موقع “سيانس أليرت” العلمي.

وأجرى الباحثون تجارب على العصا الذكية، مشيرين إلى أنها تزيد من سرعة المكفوفين بنسبة 18 بالمئة.

ونظرا لوجود نحو 250 مليون شخص في العالم يعانون من مشكلات في البصر تصل حد فقدانه التام، فالوسيلة الجديدة تشكل ثورة كبيرة في نوعية حياتهم.

والنماذج الحالية من العصي الذكية مكلفة وثقيلة إلى درجة تبدو معها غير عملية، لكن العصا الجديدة تبدو أكثر سهولة وبسعر يصل إلى 400 دولار، أي عشر تكلفة العصي الحالية .