شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد «التجارة» بشأن اعتماد عقود التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أنه ‏تسهيلاً للإجراءات يتم اعتماد عقود التأسيس وقرارات الشركاء فورياً بعد تقديمها من قبل الشركاء دون مراجعتها من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أنه على جميع الشركاء التقيد بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.

من جهة أخرى أشارت التجارة إلى أن عقود تأسيس الشركات تنقسم إلى 4 أنواع : ذات مسؤولية محدودة والعقد الابتدائي لشركة مساهمة، والعقود التضامنية والتوصية البسيطة.