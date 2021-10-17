شكرا لقرائتكم خبر عن بغرامات تصل إلى 50 ألف ريال.. مصادر: إضافة 4 عقوبات جديدة في نظام العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، قد أصدر قراراً بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل.

وأوضحت المصادر، بحسب عكاظ، أن أولى العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم 64 بوصف المخالفة تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال.

وتضمنت المخالفة 65 عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال، وشملت المخالفة 66 من جدول العقوبات عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال.

كما صنفت المخالفة 67 على مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال.