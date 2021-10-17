شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أول موجة برد خفيفة بداية من غدٍ بهذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن يشهد يوم غد الاثنين أول موجة برد خفيفة لهذا العام في المملكة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 4 إلى 7 درجات مئوية، بمناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف، حيث ستقترب درجات الحرارة الصغرى من 13°.

وأوضح أنه بالنسبة لمناطق الرياض والقصيم فيتوقع بدءاً من الأربعاء المقبل أن تكسر درجات الحرارة الصغرى حاجر الـ20°، أما في منطقة المدينة والشرقية فستقترب درجات الحرارة من 20 درجة مئوية.