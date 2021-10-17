شكرا لقرائتكم خبر عن صور مبهجة لزوار #الحرم_المكي مع بدء قرار الطاقة الاستيعابية الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إقامة أول صلاة فجر بالحرم المكي، وذلك بعد إزالة الملصقات والتباعد بين المصلين وبدء قرار الطاقة الاستيعابية الكاملة.

وتصدر وسم#الحرم_المكي التريند في المملكة، من خلال تفاعل كبير من رواد تويتر، بنشر صور وفيديوهات تعكس حالة من الفترة السعادة بعد إزالة الملصقات.

ونشرت شؤون الحرمين مقطع فيديو لصلاة الفجر اليوم الأحد، وترددت عبارة “استووا، اعتدلوا تراصوا”، والتي اشتاقت لها القلوب وتطلعت لها الأذان منذ بداية الجائحة.

وعلق أحد رواد تويتر على صلاة الفجر بالحرم المكي قائلا :” كأن أجواء فجر اليوم في الحرم المكي أشبه بفجر العيد”.