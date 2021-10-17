شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد ورش عمل أسبوع جيتكس دبي 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تشكل ورش العمل جزءا لا يتجزأ من أسبوع جيتكس للتقنية 2021 في دبي، فإليك قائمة بمواعيد ورش العمل في جيتكس دبي.



وتتمحور ورش عمل جيتكس 2021 دبي حول مواضيع مختلفة تختص بتكنولوجيا المعلومات العصرية.

ورش عمل جيتكس دبي 2021 وجاء كما يلي:

استراتيجية تداول بيتكوين والاستثمار فيه

التاريخ:

الإثنين 18 أكتوبر 2021

التوقيت:

03:00 ظهراً – 05:00 عصراً

تحليلات التعلم: الذكاء الاصطناعي في التعليم

التاريخ:

الإثنين 18 أكتوبر 2021

التوقيت:

02:30 ظهراً – 03:00 ظهراً

فهم القيمة المالية للعلامات التجارية

التاريخ:

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

التوقيت:

10:00 صباحاً – 11:00 صباحاً

التسويق الرقمي: كيفية إجراء تدقيق رقمي

التاريخ:

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

التوقيت:

10:00 صباحاً – 11:00 صباحاً

كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإضفاء الطابع الشخصي على اختيارات العملاء

التاريخ:

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

التوقيت:

03:15 ظهراً – 04:00 عصراً

استراتيجية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي

التاريخ:

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

التوقيت:

12:15 ظهراً – 01:00 ظهراً

تطوير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الشركات والحكومات والأرباح غير الربحية

التاريخ:

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

التوقيت:

10:45 صباحاً – 11:30 صباحاً

يشار إلى أن جميع مواعيد ورش عمل جيتكس دبي 2021 بتوقيت الإمارات.

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الدورات والتدريبات المعتمدة في جيتكس دبي 2021

كما سيعقد معرض جيتكس 2021 دورتين معتمدتين ثريتين بالمعلومات القيّمة، واللتان ستشكّلان موقعاً مميزاً ضمن فعاليات المعرض هذا العام.

وتتضمّن دورة علوم البيانات من جامعة ستانفورد المعتمدة من قِبَل البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دورة الممارس المعتمد للذكاء الاصطناعي المعتمدة من قِبَل عدة منظمات محلية ودولية، وعلى رأسها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والمركز الوطني للأمن السيبراني وتمكين وغيرها.