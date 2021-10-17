كل ما تريد معرفته حول السعال الديكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يصيب مرض السعال الديكي الأطفال الصغار غالبا، ويحدث بسبب العدوى بجرثومة "البورديتيلا الشاهوقية".



وأوضحت مجلة "كيندر" المعنية بصحة الأطفال أن أعراض السعال الديكي، الذي ينتقل عبر الرذاذ، تتمثل في نوبات سعال تشنجية وسيلان الأنف والعطس وزيادة إفرازات الدموع والحمى والإعياء والتقيؤ.

وفي الحالات الشديدة يُصاب الطفل بانقطاع النفس والاختناق ويتغير لون جلده إلى اللون الأزرق.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم غالبا بواسطة المضادات الحيوية، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على المرض مثل سوء التغذية والالتهاب الرئوي والوفاة.

كذلك يتم تلقيح الأطفال الأقل من 7 سنوات، الذين لم يتم تطعيمهم من قبل، كما يُعطى الرضع اللقاح الثلاثي ضمن برنامج التطعيم الإجباري.