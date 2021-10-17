إعلام: ربع مليون إسرائيلي زاروا الإمارات منذ التطبيع

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء أمس السبت، أنه رغم القيود والتباطؤ الناتجين عن أزمة كورونا، فإن التبادل السياحي بين الإمارات وإسرائيل شهد زخما كبيرا، خاصة مع زيارة نحو 250 ألف سائح إسرائيلي للإمارات، منذ توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020.

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وجاءت تصريحات وزير السياحة الإسرائيلي خلال لقائه أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وذلك على هامش افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو 2020" بدبي.

وأكد الوزير الإسرائيلي حرص بلاده القوي على تنمية الشراكة مع الإمارات، وتوطيد التعاون الثنائي في مجالات شتى، على رأسها قطاع السياحة، باعتباره جسرا رئيسيا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

واتفق الوزيران على وضع خطط عملية مشتركة من أجل دعم التبادل السياحي بين الطرفين، وبحثا زيادة الخطوط الجوية المباشرة بين البلدين، بغرض دعم النمو الاقتصادي للجانبين، كما ناقشا فرص التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.

ومن ناحيته، أوضح الوزير الإماراتي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين بلاده وإسرائيل بلغ نحو 700 مليون دولار أمريكي، خلال العام الماضي فقط، وهو عام السلام بين الإمارات وإسرائيل.

ووقعت إسرائيل مع البحرين والإمارات في 15 سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولاحقا وقع البلدان سلسلة اتفاقات للتعاون المشترك في مجالات مختلفة بينها الطيران والتجارة والاستثمار والرياضة.

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