أول صلاة في المسجد الحرام بالسعودية بعد رفع الإجراءات الاحترازية... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لصلاة فجر اليوم، بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام.

وقام إمام المسجد الحرام في الفيديو بترديد ولأول مرة قبل الصلاة "استووا.. اعتدلوا.. تراصوا"، منذ تفشي "كوفيد-19".

​وكان العاملون في المسجد الحرام في السعودية، بدأوا من أمس السبت في إزالة إشارات التباعد في الحرم المكي، والتي تم وضعها مع بداية جائحة فيروس كورونا.

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وأعلن وكيل شؤون المسجد الحرام، سعد بن محمد المحيميد، أمس السبت، الاستعداد التام لاستقبال المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام بكامل الطاقة الاستيعابية، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، توجيها بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة.

​ولفت إلى حتمية التزام كافة القاصدين بما جاء في بيان الوزارة الداخلية السعودية من تعليمات تطالب بالالتزام بارتداء الكمامة الطبية في كل الأوقات داخل المسجد الحرام، وكذلك حجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية "اعتمرنا" و"توكلنا".

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