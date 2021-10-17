انطلاق الدورة الـ41 لمعرض "جيتكس" في دبي... بمشاركة 140 دولة

دبي - محمود عبدالرازق - ويركز الحدث العالمي على 6 فعاليات رئيسية ستسهم في إرساء بيئة نموذجية لاستعراض أحدث التقنيات، منها "جيتكس نجوم المستقبل" و"قمة مستقبل بلوك تشين" و"جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي" و"فينتك سيرج"، بالإضافة إلى فعالية مؤتمر التسويق "ماركتينغ مينيا"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

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كما تشهد الدورة الـ41 لـ"جيتكس غلوبال" انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر "رؤى القادة"، الذي سيناقش فيه 33 خبيرا من 9 دول الاستراتيجيات اللازمة لإعادة رسم ملامح خريطة الاقتصادات الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط.

ويتوقع خبراء أن "جيتكس غلوبال" سيصل حجم تأثيره في الناتج المحلي والإجمالي لإمارة دبي إلى ما يقرب من 920 مليون درهم خلال العام الحالي 2021.

وسيتعمق اليوم الثاني لمؤتمر "جيتكس غلوبال" غدا الاثنين الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول في مشاريع جديدة جريئة محورية في التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مما يمنح نظرة ثاقبة على المستوى الوزاري للمبادرات التي ستقود تنوعها الاقتصادي.

وسيتم تسليط الضوء في المؤتمر على طموحات "رؤية السعودية 2030"، وسيقوم صناع القرار بتقييم العديد من المبادرات الرقمية الأولى التي تقودها الحكومة، واستكشاف طرق للدخول في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

ويقام معرض "جيتكس غلوبال" في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 17 إلى أكتوبر الجاري.