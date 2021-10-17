شكرا لقرائتكم خبر عن من هو المسلم المستقيم.. هذه صفاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يقول الله تعالى واعظا نبيه صلى الله عليه وسلم “فاستقم كما أمرت”، فإذا كان هذا أمر الله لنبيه، فكيف يكون حالنا واستقامتنا.

فيجب على المسلم سلوك طريق الاستقامة بدون اعوجاج ولا تفلّت.

الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، تحدث عن المداومة على طاعة الله، حيث أكد أن المسلم المستقيم على دين الله هو المداوم على طاعة الله مدى الحياة، كما جاء في الأثر ” أنهم الذين لا يروغون روغان الثعالب”.

وأضاف الفوزان أن المستقيم على دين الله يحافظ على فرائض الله، ويجتنب محارم الله.

كما أن المستقيم على دين الله يصدق مع إخوانه المسلمين في المعاملة، فلا يكذب ولا يخدع ولا يغش ولا يخون.

وأوضح أن، المداوم على طاعة الله مستقيم مع الناس كلهم حتى مع غير المسلمين، فهو يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا.