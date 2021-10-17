شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو سعر تذاكر معرض جيتكس 2021 دبي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لعشاق عالم التنقية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، انطلقت الأحد فعاليات معرض جيتكس دبي 2021، إليكم مكان بيع تذاكر جيتكس دبي وأسعارها.



وللحصول على تذاكر دخول معرض جيتكس دبي 2021 تقدم العين الإخبارية في هذا التقرير أماكن بيع وأسعار تذاكر جيتكس دبي 2021.

يمكنك شراء التذاكر عبر موقع معرض جايتكس الرسمي، حيث يوفر المعرض مجموعة متنوعة من التذاكر بناء على اهتمامات الراغبين بالمشاركة في المعرض وبما يتناسب مع إمكانياتهم.

تشمل تذاكر معرض جيتكس 2021 الآتي:

تذاكر الزوار:

ابتداء من 180 درهما إماراتيا (المعرض فقط).

تذاكر المندوبين:

ابتداء من 350 درهما إماراتيا (المعرض، المؤتمرات، ورش العمل).

تذاكر ورش العمل:

ابتداء من 500 درهم إماراتي (المعرض، ورش العمل).

تذاكر التدريب المعتمد:

ابتداء من 3,500 درهم إماراتي (المعرض، دورات معتمدة، المؤتمرات، ورش العمل).

انطلقت، الأحد، في الإمارات، فعاليات الدورة الـ41 من "أسبوع جيتكس للتقنية 2021"، الذي يستمر حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويعقد الأسبوع، في مركز دبي التجاري العالمي، ويعتبر الأكبر للتقنية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا.

ويتضمن الأسبوع فعاليات رئيسة، تشمل: معرض "جيتكس نجوم المستقبل"، و"قمة مستقبل بلوك تشين"، وفعالية "فينتك سيرج"، ومؤتمر التسويق "ماركيتنغ مينيا".

ويهدف أسبوع جيتكس، إلى "إرساء بيئة نموذجية لاستعراض أحدث التقنيات العالمية".

كما يستضيف الأسبوع، مؤتمر "جيتكس نجوم المستقبل" 700 شركة ناشئة من 60 دولة، إضافة إلى شبكة تتكون من 400 من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العالميين.

ويسلط "أسبوع جيتكس" الضوء على الإمكانات الكبيرة للتقنيات المالية، وتقنيات "بلوك تشين".

ويستضيف كذلك أيضا الحدث "جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي", الفعالية المشتركة الأكبر في العالم في مجال التكنولوجيا في 2021، لدعم مسيرة التحول الرقمي العالمية.

ويشارك في الأسبوع أهم المُبتكرين العالميين في الذكاء الاصطناعي، وشبكة اتصالات الجيل الخامس، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، و"بلوك تشين"، والتكنولوجيا المالية.