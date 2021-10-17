خلال معرض جيتكس .. دبي تحتضن عالم الاتصالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق الأحد الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات 2021 تحت شعار "nothing stops people & tech".



الحدث يأتي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويستمر المعرض خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويناقش معرض ومؤتمر "جيتكس دبي 2021" أبرز القضايا العالمية التي تخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكيفية استخدامات التكنولوجيا نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الاشياء، والحوسبة السحابية، وتصنيع الروبوت.

ويقام معرض جيتكس للتقنية هذا العام، بالتزامن مع الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي"، على أرض منطقة الخدمات الحكومية، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد جيتكس دبي الحدث التقني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

ويصادف المعرض هذا العام، اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يحتفل بالتحول الرقمي في المنطقة وتطلعاتها وإنجازاتها.

ويشهد برنامج قيادي رفيع المستوى، حيث يعرض الوزراء والمديرون العامون وكبار المسؤولين خرائط طريق التحول الرقمي والتطلعات والفرص التكنولوجية، في سعيهم نحو اقتصاد رقمي متقدم لتحقيق الرخاء المشترك والتأثير المجتمعي الفعال.

ابتكارات وتقنيات جيتكس

يستعرض المعرض في نسخته الـ41 أحدث الابتكارات والتقنيات التجريبية، بمشاركة المبتكرين العالميين في مجالات عدة.

منها الذكاء الاصطناعي، وشبكة اتصالات الجيل الخامس، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوك تشين والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الشامل.

وسيوفر المعرض الدعم للمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، من خلال إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال من الشباب والنساء، إضافة إلى مطوري التكنولوجيا.

ويقام المعرض بمشاركة آلاف من الشركات من مختلف دول العالم، ويشهد فعاليات رئيسية على هامش المعرض، تشمل "جيتيكس نجوم المستقبل"، و"قمة مستقبل بلوك تشين" و"فينتك سيرج"، ومؤتمر التسويق "ماركيتنج مينيا".

يستضيف "جيتيكس نجوم المستقبل" أكثر من 700 شركة ناشئة من 60 دولة، إضافة إلى شبكة تضم أكثر من 400 شخص من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العالميين، فضلًا عن تسليط الضوء على إمكانات التقنيات المالية وتقنيات "بلوك تشين".