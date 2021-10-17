إكسبو دبي ‎‎.. سلوفاكيا تستعرض عضلاتها بسيارة هيدروجينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

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كشف الجناح السلوفاكي في إكسبو 2020 دبي، عن إطلاق نموذج أولي لسيارة رياضية تعمل بالهيدروجين.



جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء السلوفاكي ووزير الاقتصاد ووزير النقل والسياحة وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى المفوض العام للجناح.

وأطلق على النموذج الأولي للسيارة الرياضية المستقبلية اسم " MH2"، التي تعد الأولى من نوعها في سلوفاكيا، وثمرة التعاون مع مجموعة ماتادور، الشركة الرائدة في قطاع السيارات، وجامعة كوشيتسه التقنية.

ونفذ تصميم السيارة السلوفاكي برانيسلف موكش الذي شارك في تصميم جميع طرازات سيارات فراري منذ عام 2007.

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وقال المصمم برانيسلاف موكش: "السيارة مستوحاة من المياه، فهي على شكل قطرة، وهو الشكل الأكثر ديناميكية من الناحية الفيزيائية. وكونها سيارة رياضية، تعد الديناميكية أمراً أساسياً. إذا ما نظرت إلى السيارة من الأعلى فبإمكانك أن ترى مقصورة على شكل القطرة. أما الأجزاء الأخرى المتصلة بها من عجلات وأجنحة، فهي مستوحاة من الرياضيين. لطالما كان جسم الرياضيين منذ الأزل مثالاً عن الجمال البشري، لذا استوحيناها من عضلات الرياضيين، كونها مصدر قوتهم، كما أن الشكل الانسيابي للسيارة ولونها المأخوذ من الماء يجعلها أكثر عصرية".

ويُظهر مفهوم سيارة الهيدروجين قدرة سلوفاكيا على إيجاد صيغة تعاون بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، لتتكلل جهودهما في صنع شيء مبتكر، ما يتماشى مع المهمة الأساسية لإكسبو 2020 دبي، وهي "تواصل العقول وصنع المستقبل".

ويعرض الجناح السلوفاكي، أيضاً، روبوت الفضاء " آندروفر" الذي استخدم في محاكاة مهمة فضائية تم تنفيذها تحت رعاية وكالة الفضاء الأوروبية، وهناك جهاز محاكاة الطيران "VRM" الذي طورته شركة محلية متخصصة في تكنولوجيا المحاكاة الأرضية والطيران، والمستخدم في أعمال الطيران والتدريب العسكري.