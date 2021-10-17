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المغرب.. تسجيل 417 إصابة بكورونا و 4 وفيات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة المغربية امس تسجيل 417 إصابة جديدة بفيروس المستجد /كوفيد-19/ و382 حالة شفاء و 4 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

و ذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 941 ألفا و 863 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 921 ألفا و 430 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و537 حالة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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