عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصري يحتال باسم رئيس الجمهورية.. كشفه السيسي

الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365

أثار تصريح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، عن وجود بطاقة لصرف سلع مدعومة من الحكومة باسمه يستغلها أحد المواطنين ضجّة واسعة.



وخلال افتتاحه مشروعات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، أشار الرئيس السيسي إلى وجود فساد كبير في "منظومة التموين".

وكشف عن "وجود بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا شمال الصعيد، ويتم صرف السلع الغذائية المدعومة بها"، مضيفا: "والله العظيم بتكلم بجد.. فيه بطاقة باسمي في المنيا وواحد بيصرف بيها تموين".

وقال: "في ناس موجودة مبتاخدش البطاقة فعلاً، وهي مش عايزاها صحيح، لكن هي متعرفش إن البطاقة مستخدمة في أماكن أخرى"، لافتاً إلى أن الاتجاه إلى الرقمنة الهدف منه وضوح الرؤية لتصنيف المجتمع بشكل صحيح حتى تعطي الدولة لكل إنسان حقه دون هدر.

وعلّق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على تصريحات الرئيس، قائلا: "بالفعل اكتشفنا ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي وتم إلغاء البطاقة في حينه".

وأكد في بيان رسمي، أن البطاقات التموينية أصبحت تراجع بشكل دوري وفي حالة وجود أي نوع من الأخطاء يتخذ اللازم على الفور، مضيفا: "الجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 ارتفع معدل تنقية قاعدة البيانات بشكل كبير".