عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حفل أسطوري.. استعدادات زفاف ابنة بيل جيتس والفارس المصري نايل نصار

الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل زفاف جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير بيل جيتس ثالث أغنى أثرياء العالم، على الفارس المصري نايل نصار.



ويقام هذا الحفل الأسطوري، في مزرعة الخيول الخاصة بمنزل العروس في ويستشستر بالولايات المتحدة، السبت.

واستعدادا للحفل، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا للخيام التي نصبت في مزرعة خيول جينيفر، مقر حفل الزفاف، ومساحتها 124 فدانًا، وتبلغ تكلفتها 16 مليون دولار، في شمال نيويورك.

تكلفة الحفل

ومن المقرر أن يتكلف حفل زفاف ابنة بيل جيتس ونايل نصار ما لا يقل عن مليوني دولار أمريكي، وفقا لما أعلنت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشهد الجمعة تجمع والدي العروس المنفصلين منذ 27 عاما، على العشاء كبروفة للحفل، في المزرعة التي تصل مساحتها إلى 142 فدانا، ويبلغ سعرها 16 مليون دولار، وفقًا للصحيفة.

وشوهد بيل جيتس، 65 عاما، خلال التجمع وهو يرتدي بدلة سوداء بينما شوهدت زوجته السابقة ميليندا، 57 عاما، في ثوب ملون في المنزل.

وخرجت جينيفر وعريسها، الجمعة، على سطح منزلهما للاستمتاع بلحظة هادئة مع بيل وميليندا، مع شقيقها الأصغر، وشوهدوا وهم يلتقطون صورًا على سطح السفينة قبل أن ينتقلوا إلى ممر تصطف على جانبيه الأشجار.

قصة حب عمرها 4 أعوام

وكانت بدأت علاقة جينيفر ونايل في يناير 2017، ويتشارك الثنائي العديد من الهوايات، أهمها حب الخيول وسباقات الفروسية، قبل أن يقررا إقامة حفل الزفاف، السبت.

وتقدر ثروة نايل نصار بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة "CWD" المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته، كما يمتلك مجموعة اسطبلات تضم سلالات من أعرق الخيول.

أما بيل جيتس يعتبر من أغنى الرجال في العالم، فحتى بعد أن تبرع بنحو 64 مليون سهم من شركة مايكروسوفت، تقدر ثروته حاليا بـ 119 مليار دولار، بحسب تصنيف موقع بلومبيرج للمال والأعمال.

يقام حفل الزفاف السبت فى مزرعة خيول "جينيفر" المملوكة لبيل جيتس فى نيويورك، الذي اشتراها عام 2018 بمناسبة تخرج جينيفر من جامعة ستانفورد.