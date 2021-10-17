عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نوكيا 6310 الجديد.. الفنلندي الكلاسيكي يعود بتقنيات عصرية

الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365

تعتزم شركة نوكيا الفنلندية إعادة إطلاق هاتفها الكلاسيكي Nokia 6310 بعد تطعيمه بالعديد من التقنيات العصرية التي تضمن له رواجا جديدا.



والهاتف الأسطوري تم طرحه لأول مرة عام 2001 وتم تحديثه عام 2002 باسم 6310i، وتوقفت الشركة عن إنتاجه تماما عام 2005.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia 6310

والهاتف الذي يعود للأسواق بعد 20 عاما من إطلاقه للمرة الأولى، تم تزويده ببطارية خارقة تستطيع الصمود حتى 3 أسابيع بدون شحن.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد يمتاز بتصميم كلاسيكي يستلهم حقبة التسعينيات؛ حيث إنه يعتمد على الأزرار.

كما يأتي الهاتف بجسم متين مصنوع من مادة البولي كربونات، ويتوفر بالألوان الأسود والأخضر الداكن والأصفر.

ويحظى هاتف Nokia 6310 بشاشة مقاس 2.8 بوصة وكاميرا أدق وذاكرة أكبر.

وبالطبع، لم تتخل نوكيا عن تزويد هاتفها الشهير Nokia 6310 بلعبة "الثعبان" Snake التي اشتهر بها.

سعر هاتف نوكيا Nokia 6310

ويتوفر هاتف نوكيا Nokia 6310 الجديد بسعر 82 دولارًا (أى ما يعادل حوالي 1290 جنيها مصريا).

ولم تحدد نوكيا حتى الآن موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.

والهاتف الكلاسيكي يخاطب عشاق الإصدار القديم الذين يحاولون الهروب من أنماط الحياة الحديثة بالعودة إلى تليفون يقوم بكافة المهام بدون إزعاج، والأهم من أي شيء بطارية عمرها طويل يستمر لأسابيع.

كما يحل الهاتف مشاكل المستهلكين الذين لا يجدون في هواتفهم الحديثة نفس المتانة الموجودة في نوكيا 6310.