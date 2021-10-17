تحذير من «ضباب» كثيف يحجب الرؤية على الطرق بـ«الشرقية»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من ( البطحاء – الشيبة – سلوى ) بسبب الضباب الكثيف خلال الساعات المقبلة. وقال أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، متمنين السلامة للجميع”.

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