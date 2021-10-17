انفجار إطارات طائرة مصرية أثناء هبوطها وفتح تحقيق في بالحادث.

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "أخبار اليوم"، اليوم السبت أن أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، أمر بتشكيل لجنة لتتولى التحقيق في واقعة انفجار 4 إطارات للطائرة أثناء هبوطها بمطار كلوج نابوكا في رومانيا.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh/File Photo

وكشفت مصادر مطلعة بسلطة الطيران أن السلطات الرومانية سمحت بإقلاع الطائرة بدون ركاب.

ومن جانبها، قررت سلطة الطيران التحفظ على أوراق الطائرة وجداول صيانتها اليومية والدورية لمتابعتها.

ومن المقرر أن يتم الاستماع لقائد الطائرة، من أجل معرفة ملابسات الواقعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الطائرة التي انفجرت إطاراتها من طراز بوينج 7 B 737، وكانت أقلعت من مطار الغردقة الدولي أمس الجمعة إلى مطار كلوج نابوكا.

وأوضحت المصادر أن عدد ركاب الطائرة بلغ 113 راكبا من بينهم 13 راكبا درجة رجال الأعمال، و 100 راكب بالدرجة السياحية، و6 أفراد من طاقم الطائرة.

وكانت مصادر بقطاع الطيران المدني، أكدت أن قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات أثناء الهبوط، وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة قدر الإمكان مع عدم وجود أي إصابات جراء الحادث.