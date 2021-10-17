ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة في الوطن العربي.. قطعة من الألماس في السماء

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح أبو زاهرة، وفقا لصحيفة "المواطن" السعودية أن الاقتراب هو الأقرب بين الزهرة ونجم قلب العقرب منذ 8 سنوات، وسيزينان الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في سماء الوطن العربي.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إلى أنه "خلال مواصلة كوكب الزهرة رحلته شرقًا أمام نجوم العقرب في مداره حول الشمس سيلتقي بنجم النجم الضارب إلى الحمرة قلب العقرب على قبة السماء".

​وشرح أبو زاهرة كيفية رؤية الاقتران، وقال إن "العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة بسبب لمعانه الفائق، حيث سيظهر في السماء بعد حوالي نصف ساعة من غروب الشمس مثل قطعة من الألماس وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره".

وتابع أنه "سيفصل بينهما درجة تقريبًا ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعانًا من الزهرة".

ولفت رئيس الجمعية الفلكية في جدة إلى أنه خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب، و"لكن سيتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما البعض، وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس".

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