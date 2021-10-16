كاتب: إقرار «الذمة المالية» لموظفي القطاع العام يقضي على الفساد (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الإعلامي والكاتب الصحفي سطام المقرن، أن إقرار الذمة المالية لموظفي القطاع العام، يساهم في مكافحة والحد من انتشار الفساد المالي والإداري.
وقال المقرن، في مداخلة مع برنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، أن إقرار الذمة المالية مهم جداً، والموضوع الآن في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وتابع سطام المقرن أن هناك قوانين تتحدث عن الإثراء غير المشروع ونراها في أنظمة البنوك حاليا، وفي حالة ملاحظة أي مصادر للدخل أخرى يتم التساؤل بشأنها وبيان مصدرها.
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