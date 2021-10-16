شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، منذ قليل عن “اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية من اليمن باتجاه المنطقة الجنوبية. وأضاف أن “المليشيات الحوثية تستمر باستهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

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