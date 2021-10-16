شكرا لقرائتكم خبر عن مع عبارات الحمد والشكر.. فيديو جديد لإزالة الملصقات من الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تتوالى الفرحة والسعادة بإزالة الملصقات من الحرم المكي، مع عودة الحياة لطبيعتها، بعد القرارات الملكية الجديدة.
وانتشرت العديد من الفيديوهات والصور على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر إزالة الملصقات من الحرم المكي بزوايا متعددة، استعدادا لصلاة الفجر، التي ستكون أول صلاة بدون تباعد، منذ بداية الجائحة.
وأظهر أحد الفيديوهات التي تم تداولها عمال المسجد الحرام وهم يقومون بإزالة الملصقات، مع فرح أحد المصلين وهو يردد” الله اكبر ولله الحمد.. تمت إزالة الملصقات من المسجد الحرام.. الحمد لله رب العالمين”.
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