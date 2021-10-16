شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن أسماء 509 من المرشحين لبرنامج استقطاب وتأهيل المتميزين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أسماء 509 من المرشحين والمرشحات (مبدئياً) لبرنامج استقطاب وتأهيل المتميزين للمرحلة المبدئية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، إن الإعلان المشار إليه لا يعني القبول النهائي للمرشحين، على أن يبدأ تلقي وثائقهم الرسمية يوم الأحد الموافق 11 – 3 – 1443 هـ، كما يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال الرابط التالي( اضغط هنــا ).
يشار إلى أن الشروط العامّة للتعيين في الوظائف، تتضمن أن يكون الموظف المعين مواطن سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غيرهم لشغلها، بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء، كما تتضمن شروط الوظائف أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وغير محكوم عليه بحدّ شرعي.
كانت هذه تفاصيل خبر «النقل» تعلن أسماء 509 من المرشحين لبرنامج استقطاب وتأهيل المتميزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.