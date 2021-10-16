شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن أسماء 509 من المرشحين لبرنامج استقطاب وتأهيل المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أسماء 509 من المرشحين والمرشحات (مبدئياً) لبرنامج استقطاب وتأهيل المتميزين للمرحلة المبدئية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، إن الإعلان المشار إليه لا يعني القبول النهائي للمرشحين، على أن يبدأ تلقي وثائقهم الرسمية يوم الأحد الموافق 11 – 3 – 1443 هـ، كما يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال الرابط التالي( اضغط هنــا ).

يشار إلى أن الشروط العامّة للتعيين في الوظائف، تتضمن أن يكون الموظف المعين مواطن سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غيرهم لشغلها، بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء، كما تتضمن شروط الوظائف أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وغير محكوم عليه بحدّ شرعي.