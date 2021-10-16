شكرا لقرائتكم خبر عن مختص: كثير من المواطنين يقعون فريسة النصب عند شراء عقار بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث م. خالد العثمان – رئيس مجلس الأعمال السعودي البوسني عن بعض المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنين الراغبين في شراء عقارات في الدول الأجنبية.

وقال العثمان، خلال حلقة برنامج “يا هلا”، على “روتانا خليجية”، إن كثير من المواطنين يقعون فريسة للسمسرة والنصب والتدليس من شركات خليجية وسعودية.

وأضاف أن بعض المواطنين يغيب عندهم شروط وقواعد وقوانين تملك العقارات في تلك الدول، ويصطدمون بوقائع مزعجة وكثير من حالات السمسرة والنصب والتضليل والتي تنتهي بخسائر مادية وللأسف بعض الشركات السعودية والخليجية تمارس بعض أنواع التضليل بقصد أو بدون قصد.