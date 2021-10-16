سعودي يبتكر جهازا لقتل الخلايا السرطانية بطريقة أكثر سهولة وأقل تكلفة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأستاذ المساعد للفيزياء الطبية والإشعاعية بجامعة الطائف محمد الطويرقي، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن الابتكار الجديد عبارة عن كاشف إشعاعي.

وأوضح الطويرقي أن فكرة عمل الجهاز تعتمد على تقنية الألياف الضوئية البصرية،

ولفت إلى أنه تم تصميمه بطريقة احترافية لتحديد المصدر المشع داخل جسم المريض أثناء العلاج وحساب الجرعة الإشعاعية.

​وعن الفارق بين العلاجين الإشعاعي والكيماوي لمرضى السرطان، قال الطويرقي إن العلاج الكيماوي يتم من خلال حقن المريض ويكون في مراحل المرض الأخيرة.

وأوضح أن العلاج الإشعاعي يتضمن حقن مادة مشعة قادرة على قتل الخلية السرطانية وتكون من أشعة عالية الطاقة تدمر الحمض النووي.

وعن مميزات جهاز الكاشف الإشعاعي، قال إنه أقل حجما وتكلفة مقارنة بالأجهزة المستخدمة حاليا. وبيّن أنه يتكون من كاشف وآلية لتحويل القراءة المرصودة إلى جرعة إشعاعية.