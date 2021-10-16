الأرصاد المصرية: انخفاض درجات الحرارة لمدة أسبوع

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الأرصاد المصرية في بيان إن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة يأتي نتيجة اندفاع كتلة هوائية معتدلة من أوروبا إلى شمال أفريقيا.

وأوضحت أن مناطق عديدة ستتأثر بموجة انخفاض درجات الحرارة بينها القاهرة والمدن الساحلية وشمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة 28 درجة مئوية، فيما تسود أجواء خريفية على كافة مناطق البلاد، بحسب البيان.

وستشهد الفترة المذكورة ظواهر بينها الشبورة المائية في الصباح على الطرق الزراعية وتلك القريبة من المسطحات المائية، كما تتزايد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وخلال الثلاثة الأيام الأخيرة، شهدت مصر ارتفاعا في درجات الحرارة تراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية.