رئيس الوزراء المصري يهنئ نظيرته التونسية بتشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مدبولي ببودن أول امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس، وفق ما أورده بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وهنأ مدبولي بودن بمناسبة انطلاق حكومتها في العمل بعد أدائها اليمين، متمنيا لها النجاح في مهامها.

من جانبها، نوهت بودن خلال الاتصال "برفعة العلاقات بين تونس ومصر على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة".

وأعربت رئيسة الحكومة التونسية عن شكرها للحكومة المصرية على وقوفها إلى جانب بلدها في التصدي لجائحة كورونا.

كما أعرب الجانبان في نهاية الاتصال عن "الرغبة المشتركة من أجل إنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المرتقبة".

وكانت الخارجية المصرية قد رحبت بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وأعربت في بيان عن "ثقتها في قدرة الحكومة التونسية الجديدة على مواجهة كل التحديات المختلفة، في إطار التكاتف الشعبي وتحت قيادة الرئيس التونسي، قيس سعيد".

والاثنين الماضي، أدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن اليمين، وهي أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.