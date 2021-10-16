قطر تعلق على تفجير مقر للشرطة في الصومال

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت، في تدوينة على "تويتر.

© REUTERS / FEISAL OMAR

وقالت الوكالة إن دولة قطر أعربت عن إدانتها الشديدة للتفجير الذي استهدف مركز الشرطة في مدينة بلدوين الصومالية، مشيرة إلى أن التفجير أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الخارجية القطرية تجدد رفضها للعنف والإرهاب أيا كانت الدوافع والأسباب وراء ذلك، مؤكدة أن هذا هو موقف قطر الثابت من رفض الإرهاب.

وقالت الخارجية القطرية إنها تتقدم بالتعازي لأسر ضحايا الشعب الصومالي وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وذكر بيان للتلفزيون الرسمي في الصومال، في وقت سابق اليوم السبت، أن التفجير أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة في مطعم قرب مركز شرطة في مدينة بلدوين، عاصمة إقليم هيران، وسط الصومال، بينما سقط جرحى آخرون.

ويشهد الصومال صراعا دمويا منذ سنوات بين حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] وقوات الحكومة المركزية، وتهدف الحركة للسيطرة على الدولة الصومالية.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك