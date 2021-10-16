أمريكا تتبرع لمصر بأكثر من مليون و600 ألف جرعة من لقاح فايزر

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في القاهرة، على فيسبوك، صورا لشحنة من جرعات لقاح فايز تصل إلى مطار القاهرة.

وظهرت صورة السفير الأمريكي في القاهرة إلى جانب الشحنة، وعلقت عليها السفارة: "نرحب بوصول 1.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة".

وقالت السفارة: "يمثل هذا التبرع جانبًا آخر من جوانب شراكتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد، مما يساعد على ضمان أن يكون المصريون أكثر أمانًا ضد تهديد الوباء".

وهذه هي الشحنة الثانية من لقاحات فايزر التي تبرعت بها الإدارة الأمريكية إلى مصر في إطار مساعدتها لمواجهة جائحة كورونا.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية حصولها على مليون و612 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، لافته إلى أن الشحنة تمثل الدفعة الأولى من 5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر".

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