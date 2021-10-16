"حماس" تعلق على تصريحات وزير الخارجية السعودي بشأن إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أبو مرزوق تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقا على ما طرحه وزير الخارجية السعودي من أن "إسرائيل أسهمت في إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة".

وأكد أبو مرزوق أن حركة حماس سيبقى وعيها ووعي الشعب الفلسطيني مستحضرا بصمات إسرائيل منذ نشأتها، بداية بفلسطين مرورا بجنوب لبنان ومصر، والتسبب في انفصال السودان، انتهاء بافتعال أزمة سد النهضة، وزرع الفتن وإشعال الفوضى، بحسب المسؤول في حركة حماس.

МИД РФ

وشدد موسى أبو مرزوق على أن إسرائيل "لم ولن تكن يوما عامل استقرار في المنطقة".

واحتفت إحدى الصحف الإسرائيلية بتصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأخيرة، عقب لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، معتبرة أنها مدحا لإسرائيل.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد "فاجأ وزير الخارجية السعودي العالم كله بمدحه لإسرائيل من واشنطن وأمام الجميع، قائلا: "إسرائيل أسهمت في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، حسب تعبير الصحيفة الإسرائيلية.

وقالت: "لكن بن فرحان استدرك، قائلا: "يجب معالجة القضية الفلسطينية"، مؤكدة أنه "ليس كل يوم يمدح سعودي كبير إسرائيل أمام الجميع وليس كل يوم يحدث ذلك في واشنطن".

وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي قد عقد مؤتمرا صحفيا في واشنطن أثناء زيارته للولايات المتحدة، تحدث فيه عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.

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