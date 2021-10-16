واشنطن تدعو "أنصار الله" إلى وقف التصعيد في مأرب وإنهاء الصراع في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Nariman El-Mofty

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إنها تدين التصعيد العسكري المستمر منذ عدة أشهر من قبل جماعة "أنصار الله" على محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.وقالت الخارجية الأمريكية إنها تندد بما وصفته بـ "استخفاف أنصار الله بسلامة المدنيين".واعتبرت واشنطن أن "أنصار الله" تعيق حركة الأفراد والمساعدات الإنسانية وتمنع الاحتياجات الأساسية للبشر من الوصول إلى نحو 35 ألف شخص من سكان "العبدية" في مأرب.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ما تقوم به "أنصار الله" يتسبب في موجات جديدة من النازحين، داعية للسماح للمدنيين والمساعدات بالمرور الآمن على الفور.ووجهت واشنطن دعوة إلى "أنصار الله" حول الوضع في اليمن وحثتها على الاستجابة إلى الدعوات العاجلة بوقف القتال في جميع أنحاء البلاد ودعم عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة.

وتشهد محافظة مأرب ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للصراع اليمني، تحول موازين القتال لصالح "أنصار الله"، التي استطاعت السيطرة على مديرية العبدية بعد أسابيع من حصارها من ثلاثة جهات، وسط توقعات بحسم المعركة مع الجيش اليمني لصالح صنعاء.

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