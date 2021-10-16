شكرا لقرائتكم خبر عن الحرم المكي يتحول إلى خلية نحل استعدادا لصلاة الفجر(فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

على قدم وساق يتم العمل داخل المسجد الحرام، وسط سعادة غامرة رسمتها الصور والفيديوهات على زوار البيت الحرام استعدادا لصلاة الفجر.

وأظهرت صور تم تداولها قيام شؤون الحرمين، بمباشرة إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعداداً لصلاة فجر يوم الأحد.

كما أظهر مقطع فيديو البدء في إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم بعد السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا.

يأتي هذا بعد القرارات الملكية بتخفيف الإجراءات الاحترازية، ومنها السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، انتشرت مقاطع فيديو، تكشف عن سعادة عارمة بإزالة علامات التباعد بين المصلين.

وانتشرت عبارة ” استووا.. اعتدلوا.. تراصوا”، على وسائل التواصل الاجتماعي، للإعراب عن عودة الحياة لطبيعتها، حيث غابت هذه العبارة عن الأذان منذ بداية الجائحة.

ونشرت أمانة إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو، وعلقت عليه بالقول :” ساعات ويردد إمام الحرم المكي :استوا .. اعتدلوا .. تراصوا”.