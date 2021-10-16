"استووا وتراصوا" من جديد... البدء في إزالة إشارات التباعد في الحرم المكي... فيديوهات

دبي - محمود عبدالرازق - وتداولت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قيام العاملين بإزالة العلامات وسط فرحة عارمة من قبل المصلين.

ولأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، سيعود إمام المسجد الحرام في صلاة فجر اليوم ليردد مخاطبا المصلين "استووا.. اعتدلوا.. تراصوا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وكيل شؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية، اعتبارا من غد الأحد.

وقال المحيميد إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وجّه بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة.

​وأشار إلى ضرورة التزام جميع القاصدين بما جاء في بيان لوزارة الداخلية من تعليمات تطالب بالالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية (اعتمرنا، توكلنا).

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