مستوطنون يحرقون أراض فلسطينية شمالي الضفة الغربية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق قيام مستوطنين ملثمين برشق الحجارة وإضرام النار في أطراف قرية بورين الفلسطينية.

وقال مصدر أمني إن اشتباكات عنيفة اندلعت في مكان الحادث، وتبادل خلالها نحو 30 يهوديا و50 فلسطينيا التراشق بالحجارة.

ويظهر الفيديو جنديا إسرائيليا يقف بجوار راشقي الحجارة اليهود، لكنه لا يحاول حتى منعهم، بحسب القناة.

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن قرابة 30 مستوطنا ملثما من موقع "جفعات رونين" الاستيطاني هاجموا منزلا في قرية بورين الفلسطينية.

ونشب تراشق بالحجارة بين الطرفين حتى وصلت قوة من الجيش الإسرائيلي فصلت بينهما، بحسب الصحيفة.

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لكن منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية قالت إن الجيش لم يعتقل أي إسرائيلي، بينما تم إلقاء 4 قنابل صوت باتجاه الفلسطينيين.

وأمس الجمعة، هاجم عشرات المستوطنين، مواطنين فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون شمالي الضفة الغربية.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن نحو 30 مستوطنا هاجموا مزارعين فلسطينيين خلال قطف الزيتون قرب مستوطنة رحاليم ومدينة سلفيت الفلسطينية.

وأضافت أن المستوطنين رشقوا الفلسطينيين بالحجارة ورشوا عليهم رذاذ الفلفل، وخربوا سياراتهم وسرقوا جزءا من ثمار الزيتون.

ويقيم نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية غير معترف بها من قبل إسرائيل.

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