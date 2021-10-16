شكرا لقرائتكم خبر عن بالحرم المكي.. ساعات ونستمع إلى عبارة اشتاقت لها القلوب «استووا.. اعتدلوا.. تراصوا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، انتشرت مقاطع فيديو، تكشف عن سعادة عارمة بإزالة علامات التباعد بين المصلين.

وانتشرت عبارة ” استووا.. اعتدلوا.. تراصوا”، على وسائل التواصل الاجتماعي، للإعراب عن عودة الحياة لطبيعتها، حيث اشتاقت لها القلوب بعد أن غابت عن الأذان منذ بداية الجائحة.

ونشرت أمانة إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو، وعلقت عليه بالقول :” ساعات ويردد إمام الحرم المكي :استوا .. اعتدلوا .. تراصوا”.

وتفاعل رواد تويتر مع العبارة بالقول :” الحمدلله الذي أذهب عنا الحزن ورفع عنا الوباء والبلاء”.

وعلق آخر:” الحمد و الشكر لله رب العالمين .. على بلوغنا هذه المرحلة”.