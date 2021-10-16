شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب اقتصادي: أصبحنا في حاجة ماسة لوضع حد أدنى للأجور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: طالب الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا فهد بن جمعة، بوضع حد أدنى للأجور. وقال ابن جمعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أصبحنا في حاجة ماسة لوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000-7000 ريال شهريا ويرتفع بمعدل التضخم سنوياً للأسباب التالية: ١- ارتفاع معدل التضخم. ٢- ارتفاع عرض العمالة الأجنبية. ٣- التستر. ٤- دعم الإنفاق الاستهلاكي. ٥- دعم الإيرادات غير النفطية.

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