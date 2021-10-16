شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المسجد الحرام يستعد لتطبيق إلغاء التباعد بإزالة الملصقات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة إزالة ملصقات التباعد الاجتماعي بالمسجد الحرام، استعدادًا لعودة كامل الطاقة الاستيعابية غدًا الأحد.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام موظفي المسجد الحرام بإزالة ملصقات التباعد وإعادة ترتيب المسجد الحرام، وذلك استعدادًا لتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية.

وصدرت أمس قرارات ملكية بتخفيف الإجراءات الاحترازية، ومنها السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

وكذلك السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.