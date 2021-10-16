شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب يطالب «التجارة» بإلغاء وكالات السيارات.. لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب الكاتب والإعلامي د.حسان الحقباني وزارة التجارة بإلغاء نظام الوكالات، وتشجيع شركات السيارات العالمية بفتح فروع لها بالمملكة.

وقال الحقباني، عبر حسابه في “تويتر”: “لا أدري ما الفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني من وكيل السيارات، حيث يستورد سيارات ويرفع سعرها ويبيعها إلى العملاء”.

وتابع الحقباني: “أما آن لوزارة التجارة بأن تستصدر قراراً يلغي نظام الوكالات؟، وإجبار شركات السيارات العالمية بفتح فروع لها، وكذلك منافذ بيع وورش صيانة وقطع غيار بدون وسيط محلي يزيد التكلفة”.