شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب يطالب «التجارة» بإلغاء وكالات السيارات.. لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالب الكاتب والإعلامي د.حسان الحقباني وزارة التجارة بإلغاء نظام الوكالات، وتشجيع شركات السيارات العالمية بفتح فروع لها بالمملكة.
وقال الحقباني، عبر حسابه في “تويتر”: “لا أدري ما الفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني من وكيل السيارات، حيث يستورد سيارات ويرفع سعرها ويبيعها إلى العملاء”.
وتابع الحقباني: “أما آن لوزارة التجارة بأن تستصدر قراراً يلغي نظام الوكالات؟، وإجبار شركات السيارات العالمية بفتح فروع لها، وكذلك منافذ بيع وورش صيانة وقطع غيار بدون وسيط محلي يزيد التكلفة”.
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