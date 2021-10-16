اخبار الخليج

كيف تستعد السعودية لاستقبال المعتمرين بكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام؟

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان نشرته الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني.

وقال المحيميد إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وجّه بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة.

​وأشار إلى ضرورة التزام جميع القاصدين بما جاء في بيان لوزارة الداخلية من تعليمات تطالب بالالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية (اعتمرنا، توكلنا).

وشدد على عموم العاملين في المسجد الحرام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فايروس المستجد وإنفاذها، لضمان سلامة الجميع.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا