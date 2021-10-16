وزارة التموين المصرية تؤكد تزوير بطاقة باسم السيسي وتكشف كيف تعاملت مع الواقعة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا عقب إعلان الرئيس المصري عن الواقعة في كلمة أدلى بها، اليوم السبت، أثناء افتتاح عدد من المشروعات في مدينة السادس من أكتوبر.

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وقال المصيلحي في بيان صحفي، إنه تم اكتشاف بطاقة تموين باسم السيسي وتحمله رقمه القومي، موضحا أنه تم إلغاء البطاقة في حينه، بحسب موقع "مصراوي".

وذكر البيان أنه منذ أن بدأت الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في تنقية البطاقات، تم رصد تلاعب باستخدام أرقام قومية صحيحة.

ولفت الوزير المصري أن عملية مراجعة البطاقات التموينية تتم حتى الآن بشكل دوري، مؤكدا أنه حالة وجود أي نوع من الأخطاء يتم اتخاذ اللازم.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث الرئيس المصري عن وجود فساد في ملف منظومة التموين، كاشفا عن "وجود بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا، ويتم صرف المواد التموينية بها".

وأضاف: "والله العظيم بتكلم بجد.. فيه بطاقة باسمي في المنيا وواحد بيصرف بها تموين".