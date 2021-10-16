وزيرا الدفاع والاقتصاد الإسرائيليان يزوران المغرب قريبا 

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24news، اليوم السبت، أن زيارة غانتس ستعكس أهمية العلاقات بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي، وأن هناك أعمالا مهمة سيقوم بها لتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات.

وجاءت تصريحات غوفرين خلال ندوة صحفية عقدت، أمس الخميس، في العاصمة المغربية، الرباط، مؤكدا خلالها أن هذه الزيارات المتوقعة للمسؤولين الإسرائيليين للمملكة، ستسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين، وسيكون لها تأثير على المجتمعين، المغربي والإسرائيلي معا.

وأفاد ديفيد غوفرين أن هناك تقدما ملموسا في العلاقات التعليمية والأكاديمية والثقافية بين البلدين، معبرا عن سعي بلاده لتحقيق المزيد من العلاقات مع المغرب، خاصة في مجالات أخرى، مثل مجال المياه والزراعة والطاقة المتجددة".

وكان يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، قد زار المغرب، الشهر الماضي، وافتتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية، الرباط، بصحبة وفد دبلوماسي كبير، في وقت تعد زيارة لابيد أول زيارة لدبلوماسي إسرائيلي إلى المملكة، منذ استئناف العلاقات عام 2020 بين البلدين.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر/كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية، بعدما سبقه كل من البحرين والإمارات، في 15 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، والسودان في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته.

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