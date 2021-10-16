استطلاع: الإمارات البلد المفضل للشباب العربي ولبنان الأكثر تشاؤما

دبي - محمود عبدالرازق - وشمل استطلاع "بي سي دبليو" الثالث عشر لرأي الشباب العربي، والذي تجريه شركة "بي إس بي إنسايتس" المتخصصة في التحليل والدراسات الاستراتيجية العالمية، 3400 مواطن عربي ممن تراوحت أعمارهم بين 18 و24 عاما في 50 مدينة من 17 دولة، في فترة امتدت من 6 ولغاية 30 يونيو/حزيران.

واختار 47% من الشباب العربي دولة الإمارات كوجهة مفضلة للعيش، وهو أكثر من ضعف العدد الذي اختار الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية بحسب الاستطلاع.

وقالت النسبة نفسها تقريبا (46%) إن الإمارات هي الدولة التي يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها، تلتها الولايات المتحدة (28%)، ومن ثم كندا وألمانيا (نسبة 12% لكل منهما)، وفرنسا (11%).

ورغم الآثار المحبطة لجائحة "كوفيد – 19" والاضطرابات الاقتصادية الواسعة النطاق والصراعات العسكرية المستمرة في عدة أجزاء من المنطقة، أبدى الشباب العربي عموماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفاؤلاً بالمستقبل. فبحسب الاستطلاع، قال نحو الثلثين (60%) إن أيامهم المقبلة ستكون أفضل.

وتصدرت دولة الكويت قائمة البلدان الأكثر تفاؤلا وسط طبقة الشباب بنسبة وصلت لـ92 في المئة، بينما حلت الإمارات ثانية بنسبة 90 في المئة، بينما حل لبنان في المركز الأخير من حيث تفاؤل الشباب بنسبة وصلت لـ14 في المئة.

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم بي، رئيس الوزراء الإماراتي، قد وجّه رسالة إلى الشباب العربي، بعد الدراسة، قائلا: "أظهرت أحدث دراسة للشباب العربي في 17 بلداً عربياً لصالح أصداء بي سي دبليو أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ47% من الشباب العربي تليها الولايات المتحدة 19% ثم كندا 15%. ونحن نقول بأن الإمارات بلد الجميع..وبيت الجميع..وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع..وعلاقاتنا ستظل إيجابية مع الجميع".