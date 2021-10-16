شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة تسجل إصابة واحدة بكورونا.. و #الاخبار_الحلوه يتصدر التريند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت المدينة المنورة، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا وفق التقرير اليومي الذي يصدر بالمدينة المنورة، حول تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت حالة من الارتياح والسعادة سادت بالمملكة، عقب قرار وزارة الداخلية أمس، بتخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

وتفاعل رواد تويتر بالمملكة مع هاشتاق #الاخبار_الحلوه ، حيث علق أحدهم “استووا.. اعتدلوا.. تقاربوا .. سدوا الخلل، عبارات ومناظر تريح القلب، اللهم لك الحمد دائما وأبدا”.

وعلق آخر: ” وبنهاية الجائحة كورونا، الحمدالله حتى ترضى والحمد الله إذا رضيت والحمدالله بعد الرضا، لم ينسنا الله”.

كما قام أحد رواد تويتر بنشر صورة للحرم المكي مع بداية الجائحة، وبعده، معلقا بالقول :” بين الأمس و اليوم، اللهم زد عدد زواره و قاصديه”.